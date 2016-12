Bussen sto parkert utenfor Erciyes-universitetet og fraktet soldater som skulle hjem for helgen, får Al Jazeera opplyst.

En bilbombe som ble utløst da en bil kjørte forbi, rammet bussens venstre side, ifølge nyhetsbyrået Dogan.

LES: Ti personer pågrepet etter bombeangrep i Istanbul

Eksplosjonen fant sted rundt klokken 8.45 lørdag morgen lokal tid.

Kayseri er en industriby sentralt i landet, om lag 300 kilometer sørøst for hovedstaden Ankara, og regnes for å være et rolig område.