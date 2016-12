Alternativ jul for 49. gang i Oslo

Arrangementet holdes i Oslo Kongressenter i Folkets Hus på Youngstorget. Dørene er åpne for alle døgnet rundt fra julaften til 2. juledag.

– Gjestene våre er de mange personer i byen vår som faller utenfor den «vanlige» julefeiring. Bostedsløse, personer med alkohol- og rusproblemer, eller rett og slett ensomme mennesker som av en eller annen grunn vandrer gatelangs i julehelgen fordi det ikke er «plass» for dem i den tradisjonelle familiejul, heter det på Alternativ juls hjemmeside.

LES: «Interaktivt» juletre utløser flom av gaver

Over 800 frivillige sørger for god mat og julestemning.

Siden starten har Alternativ jul tatt imot over 50.000 gjester. Siden da har 5.000 overnattet i julehelgene, over 20.000 frivillige har stilt opp som vertskap og over 150. 000 måltider har blitt tilberedt og servert, går det fram av hjemmesiden.

Timmi Wilberg er blant gjestene som koser seg med julemat på julaften under arrangementet Alternativ Jul som avholdes på Folkets Hus i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Øystein Remøy er blant de frivillige kokkene på julaften under arrangementet Alternativ Jul som avholdes på Folkets Hus i Oslo. Kokkene tilbereder anslagsvis 1500 porsjoner med ribbe og 1500 porsjoner med pinnekjøtt på et lite kjøkken. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix