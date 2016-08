Minst 30 drept i tyrkisk bombeangrep

President Recep Tayyip Erdogan har sendt ut en melding der han sier at det ikke er noen forskjell på Fethullah Gülen, som han beskylder for å stå bak kuppforsøket i juli, det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK og ekstremistgruppen IS «som trolig står bak angrepet i Gaziantep».

LES: Tre døde i nytt bilbombeangrep i Tyrkia

Så langt har ingen tatt på seg ansvaret for det guvernøren i Gaziantep, Ali Yerlikaya, beskriver som et terrorangrep mot et bryllup.

– Det er folk som har mistet livet, og vi har fått informasjon som indikerer at det var et bombeangrep, sa parlamentsmedlem Mehmet Erdogan kort tid etter angrepet. Han representerer regjeringspartiet AKP. Han sier det er en type angrep som ekstremistgruppen IS eller det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK kan stå bak. PKK har gjennomført en rekke angrep sørøst i landet, primært rettet mot politi og sikkerhetsstyrker.

Mehmet Erdogan sier myndighetene mener det er snakk om et selvmordsangrep.

Eksplosjonen skjedde lørdag i provinsen Gaziantep som ligger sørøst i Tyrkia.