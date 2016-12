IS-talerør sier Amri var Berlin-angriperen

Meldingen kommer etter at Amaq tidligere gikk ut og hevdet at IS sto bak terrorhandlingen. De har imidlertid ikke tidligere identifisert gjerningsmannen. IS-talerøret har skrevet at terroraksjonen var et svar på oppfordringen om å angripe innbyggere i landene som deltar i den internasjonale koalisjonen mot IS.

Minst tolv personer ble drept da en lastebil i høy fart kjørte inn i folkemengden på julemarkedet på Breitscheidsplatz i den tyske hovedstaden. 48 mennesker ble såret, flere av dem alvorlig.