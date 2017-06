IS hevder å stå bak London-angrepet

Gruppen har satt fram påstanden gjennom ett av sine propagandaorganer.

Ifølge BBC kjenner politiet identiteten til angriperne, men de har foreløpig ikke ønsket å gå offentlig ut med denne informasjonen.

I kjølvannet av terroraksjonen er tolv personer pågrepet på flere adresser i bydelen Barking øst i London. Politiet skal blant annet ha gått til aksjon mot boligen til en av gjerningsmennene. Fire menn og en kvinne ble pågrepet der, men kvinnen ble senere løslatt.

LES OGSÅ: London-politiet opplyser at tolv er pågrepet etter terrorangrep

Sju personer ble drept da en varebil kjørte inn i en folkemengde på London Bridge før tre menn deretter gikk til angrep med kniv. Alle de antatte angriperne ble skutt og drept av politiet i løpet av få minutter. 48 personer er såret etter angrepet og 21 av disse oppgis å være kritisk skadd.

Canadas statsminister Justin Trudeau sier en canadisk statsborger er blant de døde, mens den tyske innenriksministeren Thomas de Maizière sier to tyske statsborgere er såret.

Vil gå gjennom terrorstrategi

Statsminister Theresa May sa søndag at den britiske strategien for bekjempelse av terrorisme vil bli gjennomgått.

Angrepet lørdag er det tredje med dødelig utgang på britisk jord siden mars, da en mann kjørte en bil inn i fotgjengere på Westminster Bridge i London og stakk en politimann til døde utenfor Parlamentet. For to uker siden ble over 20 personer drept av en selvmordsbombe etter en konsert i Manchester.

– Det er på tide å si «nok er nok». Når det gjelder å møte ekstremisme og terrorisme, må vi gjøre endringer, sa May etter et møte i regjeringens krisegruppe søndag.

LES OGSÅ: May kraftig ut mot «ond» islamisme

Hun la til at britiske myndighetene har avdekket sannsynlige terrorangrep siden mars og sa at de tre siste angrepene i Storbritannia tyder på en «ny trend» som ikke kan overses.

Statsministeren redegjorde for en ny firepunkts plan for å bekjempe terror og tok til orde for å beseire den «onde» ideologien bak islamistisk ekstremisme og for økt overvåking av internett. Blant tiltakene hun foreslo er lengre fengselsstraffer for handlinger knyttet til terrorisme.

Britisk valg

Angrepet kom bare dager før det britiske parlamentsvalget 8. juni. Meningsmålinger viser at May og de konservative har tapt mye oppslutning de siste ukene. Etter at de fleste partiene kunngjorde at de ville innstille valgkampen på søndag, sa May at valget vil bli holdt på torsdag som planlagt.

– Vold kan aldri få lov til å forstyrre den demokratiske prosessen.

Tirsdag formiddag holdes det ett minutts stillhet for å minnes ofre for angrepet.

LES OGSÅ: Londons politimester oppjusterer tallet på drepte

Londons borgermester Sadiq Khan har invitert innbyggerne i London og besøkende til en minnestund i Potters Fields Park mandag kveld.

– Det er for å vise verden at vi står sammen mot dem som søker å skade oss og vårt levesett. Vi vil aldri la disse feigingene vinne, og vi vil aldri la oss kue av terrorisme, sa Khan.