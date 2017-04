FN fordømmer kirkebombingene i Egypt

I en uttalelse søndag ber Sikkerhetsrådet alle medlemsland om å samarbeide med egyptiske myndigheter for å pågripe og gi gjerningspersonene bak angrepet rettmessig straff.

– Landene uttrykte sin dypeste sympati og sine dypeste kondolanser til ofrenes familier, og til myndighetene i Egypt. De håpte også at alle de sårede helbredes raskest mulig, heter det i uttalelsen.

LES: Minst 43 drept av bomber ved kirker i Egypt

Videre gjentar medlemslandene at alle former for terrorisme er en av de største truslene mot internasjonal fred og sikkerhet.

I en uttalelse via sin talsmann uttrykker FN-sjef António Guterres sympati med ofrenes familier, regjeringen og det egyptiske folk etter det som omtales som en forferdelig terrorhandling. Guterres håper gjerningspersonene raskt blir identifisert og straffeforfulgt.

Minst 43 mennesker ble drept da to koptiske kirker i Tanta og Alexandria ble bombet under palmesøndag-gudstjenester. IS har påtatt seg ansvaret for angrepene.

NYHETSKOMMENTAR: Vi sørger med kopterne