FN fordømmer bombeangrepet i Russland

Sikkerhetsrådet ber om at de ansvarlige for angrepet stilles til rette for sine handlinger, og USA ambassadør til FN, Nikki Haley, beskriver bildene etter angrepet mandag som hjerteskjærende.

– Dere kan være sikre på at USA vil stå ved Russlands side i å bekjempe disse ekstremistene som meningsløst fortsetter å skade uskyldige personer, sier Haley.

Bomben eksploderte i en metrovogn mens den befant seg mellom stasjonene Sennaja Plosjtsjad og Teknologisk institutt. Kort tid etter ble en annen bombe funnet og uskadeliggjort på metrostasjonen Plosjtsjad Vosstanija.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, som skjedde tidlig mandag ettermiddag. Ifølge Interfax, som siterer anonyme kilder, mener politiet at angrepet var gjennomført av én selvmordsbomber med tilknytning til radikale islamister. Dette er ikke bekreftet offentlig.

Politiet etterlyste først to personer, den ene mistenkes for å ha utplassert bomben som eksploderte. Den andre var mistenkt for å ha utplassert bomben som ble uskadeliggjort, men etter at russisk fjernsyn viste et bilde av denne mistenkte, meldte mannen seg og skal være sjekket ut av saken.

Russlands president Vladimir Putin var mandag på besøk i St. Petersburg, som er hans hjemby, for et møte med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Han lovet at politi og etterretningstjenester skal gjøre sitt for å "gi et fullstendig bilde" av hva som skjedde.