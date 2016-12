USA hever dusør for IS-leder til 217 millioner kroner

Dusøren er hevet fra 87 til 217 millioner kroner. USA utlover en like stor dusør på 217 millioner kroner for Al-Qaida-leder Ayman al-Zawahri, som sto bak angrepene i New York 11. September 2001. Det plasserer de to ekstremistene på topp på USAs ettersøkt-liste.

Dusøren på 25 millioner dollar for IS-lederen blir utbetalt til den som kommer med opplysninger som kan føre til hans pågripelse.

– Dette er betraktelig mer enn den tidligere dusøren, heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet i en pressemelding.

Al-Baghdadi gir sjelden livstegn fra seg, og det har en rekke ganger vært rapportert at han skal være skadd eller drept. Det har vært ubekreftede opplysninger om at han oppholder seg i Mosul, der irakiske regjeringsstyrker for øyeblikket forsøker å gjenerobre makten fra IS.