Robotprest velsigner på fem språk

500 år etter at Martin Luther slo opp sine teser, har en annen spesiell karakter inntatt reformasjonsbyen Wittenberg. Som en del av jubileet har BlessU-2 vekket interesse. Roboten, en presterobot om man vil, kan avgi velsignelsen på fem språk, sitere 31 passende bibelvers og lyse velsignelsen. Når roboten løfter hendene sine lyser det i håndflaten.

Ikke erstatning

De siste årene har vi også her på berget lest mye om prestemangel. Menigheter får ikke prest og kirkene er stille på søndag formiddag.

Målet med BlessU-2 er i følge initiativtageren, ikke å komme med en løsning på prestemangelen.

– Vi ville at folk skulle spørre seg om det er mulig å bli velsignet av en maskin, eller om det er nødvendig med et menneske, sier Stephan Krebs til avisen The Guardian.

Krebs representerer kirken i Hesse og Nassau.

– Målet er å skape debatt. Folk på gata er nysgjerrige, de smiler og er interesserte. De synes det er en god ide. Men innad i kirken er det mer skepsis. Der er man redd for at vi ønsker å skifte ut mennesker med maskiner. Folk som går oftere i kirken er mer kritiske enn den vanlige mann i gata.

Maskin

Roboten har en befølingsskjerm, to armer og et hode. Den lyser velsignelsen på tysk, engelsk, fransk, spansk og polsk. Man kan velge mellom kinnestemme og mannstemme.

Krebs og hans kolleger samler nå inn responsen og erfaringene med roboten. For dem var tanken aldri at BlessU-2 skulle være et svar på økende prestemangel. Tanken var å gi en maskin et teologisk perspektiv. BlessU-2 er likevel ikke den første religiøse roboten som settes i tjeneste. I fjor ble en robotmunk satt i arbeid i et buddhistisk tempel i Bejing i Kina.

