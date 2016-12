Jan Egeland: – Evakueringen innebærer stor risiko

– Det denne operasjonen kategoriseres av er at det er veldig mange parter involvert. Det har blitt en komplisert forhandling, som har foregått direkte mellom partene og delvis med Tyrkia, som vertskap for forhandlingene, sier Egeland til NTB.

Søndag ble evakueringen av Øst-Aleppo gjenopptatt. På formiddagen ankom flere av bussene, som skal evakuere både stridende og sivile. Med bistand fra Røde Halvmåne og Den internasjonal Røde Kors-komiteen.

– Veldig sårbare

Partene inngikk en ny avtale lørdag, etter at den første evakueringen brøt sammen fredag. Flere av partene ønsket betingelser om å evakuere flere beleirede områder, blant annet de to landsbyene Foua og Kefraya i Idlib-provinsen nordvest i Syria. Søndag ble flere busser på vei til å evakuere sjiamuslimer fra landsbyene angrepet, ifølge Reuters.

Alt i alt er det fem beleirede områder hvor det nå er planlagt evakueringer fra, noe FN har kjempet for i lang tid, ifølge Egeland.

– Det er jo veldig positivt at ting skjer, men slike betingede avtaler er alltid veldig sårbare fordi man skal ha simultan-kryssing av frontlinjer. Alt skal gå godt alle steder. Derfor er jeg veldig redd for at mye kan gå galt, understreker Egeland.

– Livredde

Hoveddelen av logistikken og transporten fra Øst-Aleppo skjer med busser og ambulanser fra Tyrkia. Og fra regjeringskontrollerte deler av Aleppo for Foua og Kefraya, ifølge Egeland. Det er både stridende med familier, syke og sårede, og sårbare sivile som skal evakueres ut. Den sistnevnte er den største gruppen.

– Jeg har kjempet hardt blant andre for å få FN-observatører på plass. Fordi de sivile, som skal evakueres fra alle disse stedene, er livredde for hva som venter dem når de skal over til fiendeland. De må passere fiendtlige soldater, som har beleiret dem i lang tid, utdyper Egeland.

Flyktninghjelpen, som er til stede i Aleppo- og Idlib-provinsene, skal bidra med husly og skolegang for barna i tiden framover.

– Det vi satser mest på nå er varme og nødboliger. Det er 5 minusgrader om natten. Det er like kaldt som enkelte steder i Norge, og de sover i telt uten varme. Vi vil også satse på å få flest mulig barn i skolegang raskest mulig. Fordi en normalisert hverdag er en enorm psykologisk hjelp for barna, forklarer Egeland.