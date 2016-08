– Dagens unge føler på mer skam enn synd

Skaperkraft-rådgiver Andreas Masvie tok i går et oppgjør med populærkulturell underholdning og politisk korrekthet i norske menigheter.

Han mener det er en vegring mot å snakke om synd i Kristen-Norge og at moderne menigheter som forsøker å tilpasse seg samtiden oftere snakker om skam og følelser av å være utilstrekkelig enn å fokusere på menneskets syndighet.

Pornografi

Intro, som har menigheter i åtte byer, omtaler seg selv som en kirke for de som ikke er vant til å gå i kirke. Krogedal kjenner seg likevel ikke igjen i Masvies kritikk.

– I vår kirke snakker vi ofte om synd, som det som skiller oss fra Gud og våre liv, sier han.

Krogedal nevner konkret pornografi som et tema de snakker om titt og ofte.

– Det er en av de tingene som ødelegger mest i forhold til eget selvbilde, gudsbilde og ekteskapet. Vi snakker også ofte om skam og følelsen av å være utilstrekkelig og ikke nå opp. Det handler om å kommunisere med folk, sier han.

– Før var det dans, alkohol og kino som var synd. Hva er synd i dag?

– Synd er grunnleggende det som fjerner oss fra Gud. Synd handler om å miste målet, som er Kristus. Så er det jo en kjensgjerning at Bibelen har et synderegister der blant annet baktalelse, hor og tyveri er nevnt. Men det blir litt søkt om vi hver søndag skal holde fram et register som folk skal omvende seg fra. Om det er loven som driver oss, blir vi lovorientert i stedet for å være nådeorientert.

Krogedal understreker at når det snakkes om synd i Intro, så er det Kristus som er hovedfokus.

– Det er Han som setter oss i stand til å leve det livet han hadde tenkt vi skulle leve. Grunnleggende for all disippelgjøring og evangelisering er å fokusere på Kristus, ikke på synden.

Et annet språk

Maria Celine Lundeby, ungdomskonsulent i NLM Ung og tidligere ungdomsleder i Misjonssalen i Oslo, tror Masvies oppfatning kan bygge på at vi bruker et annet språk enn før.

– Selv sier jeg kanskje ikke at det og det er synd, men jeg trekker det frem som eksempler på ting som ikke er Guds gode vilje for oss, og som er ting som Gud vil at vi skal slutte med og endre på. Her snakker jeg for eksempel om å baksnakke, drikke seg full, å ha sex utenfor ekteskapet. Samtidig er det så mange ting som ikke er Guds vilje for oss: negative tanker om oss selv, mangel på raushet og gjestfrihet og at vi ikke setter andre først.

Lundeby synes det er negativt at vi snakker mindre om synd hvis det medfører at vi ikke snakker sant om Gud og syndens alvor.

– Vi må se at vi er syndere for å se at vi trenger Jesus. På den annen side er det ikke bare negativt å snakke mindre om synd. Vi trenger å tilpasse måten budskapet formidles, ikke selve budskapet.

Hun tror det er en utfordring for forkynnelsen at de som hører fort kan tenke: «Det taleren nå sier om synd betyr at jeg er syndig og ikke verdt å elske.»

– Ungdommer i dag hører forkynnelsen på en annen måte, fordi de føler seg mer skamfulle enn syndige. Kanskje hører de: Du er en synder = du er svak og dette er enda en ting du ikke fikser. For at de skal høre budskapet om synd og nåde, lov og evangelium på en rett måte, må de være trygge på at de er elsket av Gud, tror hun.

«Du duger»

Jan Bygstad, prest i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn i Bergen (DELK), synes det er farlig å uttrykke det som et generelt utsagn at det snakkes for lite om synd.

– Det vil være store forskjeller både når det gjelder enkelte forkynnere og kirkesamfunn. Men som en generell tendens tror jeg at man kan se at Masvie antagelig har rett i en del av sin kritikk.

Bygstad trekker spesielt fram forkynnelse rettet mot barn.

– Der har man de senere år blitt mer opptatt av å forkynne at «du er du, og du duger». Når man er skapt at Gud er mennesket godt og fullt av gode ressurser. Den bibelske realismen når det gjelder synd skyves ofte i bakgrunnen.

– Forkynnelse for ungdom er en annen ting jeg vil trekke frem. I en del sammenhenger tales det ofte om hvilke ressurser unge kan representere i Guds rikes arbeid. Det mener jeg er en farlig måte å uttrykke seg på, fordi Guds rikes arbeid aldri handler om våre ressurser, men om avhengighet av Guds hellige ånd.

Tre hovedsynder

– Før var det dans, alkohol og kino som var synd. Hva er synd i dag?

– Jeg tror ikke vår tid er spesiell i forhold til det du ser i bibelhistorien. Der er tre hovedsynder som peker seg ut: synd mot det første bud, som gir seg utslag i vantro og opprør mot Gud. Den synden ledsages alltid av et opprør mot det sjette bud, seksualiseringen av samfunnet som fører med seg ødeleggelse av familier, utroskap og pornoavhengighet. Det siste jeg vil trekke fram er mammon, som skaper materialisme og egoistisk bruk av penger.