Svenske nynazister tiltalt for bombeangrep – men ikke for terror

Svensk påtalemyndighet tok fredag ut tiltale mot de tre mennene, som ifølge aktoratet har tilknytning til den nynazistiske organisasjonen Nordiska motståndsrörelsen.

Alle de tiltalte nekter å ha gjort noe straffbart. Rettssaken er ventet å starte 21. juni, og det er satt av fire dager til den.

Terrorforsker Magnus Ranstorp mener det er synd at mennene ikke blir tiltalt for brudd på terrorlovgivingen. To av bombene var rettet mot asylmottak, den tredje mot kontoret til fagforeningen Syndikalisterna.

– Generelt er det et terrorlovbrudd. De har gått systematisk til verks, og formålet er å skape frykt i befolkningen. Men jeg forstår at man har valgt en vei som gjør at det er juridisk lettere å få en fellende dom, sier Ranstorp til TT.

– Forskjellsbehandling?

Han mener likevel at aktoratet burde gått for en terrortiltale.

– Risikoen er at mennesker spør seg om det bare er jihadister som tiltales i henhold til terrorlovgivingen. Her er det personer som forsøker å destabilisere staten og innføre nasjonalsosialisme. De retter seg mot innvandrere. Jeg mener at konteksten spiller en rolle, sier han.

Påtalemyndigheten argumenterer for at angrepene ikke var ment å skape alvorlig frykt i en befolkning eller befolkningsgruppe.

– Vi har heller ikke kunnet finne noe som knytter attentatene mot flyktningsentrene mot noen spesiell befolkningsgruppe. Og da finnes det ingen mulighet til å regne det som terrorlovbrudd, sier aktor Mats Ljungqvist til TT.

Alvorlig skadd

De tre mennene, hvorav to er i 20-årene og en i 50-årene, ble pågrepet tidligere i år. Den første bomben gikk av utenfor Syndikalisternas lokaler i Göteborg i november i fjor. I januar gikk en bombe av utenfor et asylmottak, noe som førte til at en ansatt fikk alvorlige skader i beina. Det er grunnen til at to av mennene er tiltalt for drapsforsøk.

Den tredje bomben ble også plassert utenfor et asylmottak i januar, men den ble uskadeliggjort og ingen ble skadd.

De to yngste mennene fikk ifølge Ljungqvist militærtrening i Russland like før angrepet.

– Vi har arbeidet bredt og målrettet. Det handler om svært alvorlige lovbrudd. Vår påstand er at handlingene er politisk motivert og at målet for angrepene er på linje med slike mål som det svenske hvit maktmiljøet har interesse av å angripe, skriver Ljungqvist i en pressemelding.