Kristen politiker overrasket med spontan sang

Utbult er mest kjent som sanger og låtskriver, men har de siste årene vært folkevalgt for partiet Kristdemokraterna (KD) i Riksdagen, som er Sveriges svar på Stortinget.

Les også:

Under en debatt om kultur, medier, trossamfunn og fritid mandag, valgte han å gå for en kreativ og melodiøs vri da han skulle fremføre budskapet sitt. De øvrige politikerne i plenumssalen ble tilsynelatende svært overrasket over stuntet. Enkelte tok også opp mobilen for å forevige den drøyt to minutter lange seansen på video, ifølge den svenske TV-kanalen SVT.

– Det finnes personer som gjør store ideelle innsatser og som bærer medmenneskelig varme og sjenerøsitet, og de er mine helter, sa Utbult etter at applausen fra tilhørerne hadde stilnet.

– De blir ikke så ofte sett eller hørt, men gir seg hen i tjeneste for andre, fortsatte han.