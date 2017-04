39-åring mistenkes for terrorangrep i Stockholm

Fire personer ble drept og 15 ble skadd da en kapret lastebil braste inn i en travel gågate rett før klokka 15 fredag, for så å ende ferden inne i en butikkfasade.

Fredag kveld ble en usbekisk firebarnsfar, bosatt i Sverige, pågrepet under en politiaksjon i Märsta, rundt 40 kilometer nord for Stockholm.

39-åringen var identisk med mannen som ble etterlyst med bilde av svensk politi noen timer etter hendelsen i Drottninggatan, og som var fanget opp av et overvåkingskamera da han tok toget nordover.

Svensk politi bekreftet lørdag morgen at 39-åringen mistenkes for å ha kjørt lastebilen.

– Ja, det stemmer, sier politiets pressetalsmann Lars Byström.

Pågrepet etter tips

Ifølge svenske medier fant pågripelsen sted etter tips fra folk som hadde sett mannen i en butikk, der han oppførte seg underlig og hevdet å ha kjørt lastebilen.

Mannen skal ha hatt glasskår på klærne og vært i besittelse av en finlandshette, noe føreren av lastebilen ifølge øyenvitner benyttet. Han var også lettere skadd.

Politiet ville under en pressekonferanse fredag kveld ikke bekrefte om den pågrepne mannen var mistenkt for å ha kjørt lastebilen, men natt til lørdag ble han satt i arresten.

Skjellig grunn til mistanke

– Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.

Skjellig grunn til mistanke innebærer at svensk påtalemyndighet finner det overveiende sannsynlig at det var mannen som kjørte lastebilen.

Svensk politi bekrefter at 39-åringen som ble etterlyst og deretter pågrepet etter den antatte terroraksjonen i Stockholm, trolig satt bak rattet på lastebilen som ble brukt. Foto: Polisen / NTB scanpix

I henhold til svensk rettspraksis har påtalemyndigheten nå frist til tirsdag klokken 12 med å begjære mannen formelt varetektsfengslet. Under dette fengslingsmøtet vil det bli avgjort når en eventuell siktelse skal tas ut.

IS-sympatisør

Ifølge Aftonbladet hadde den pågrepne 39-åringen lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS på Facebook-siden sin. Han skal også ha gitt likes til bilder av blodige ofre etter terrorangrepet under Boston maraton i 2013.

Aftonbladet har vært i kontakt med en kvinnelig bekjent av mannen, som stiller seg uforstående til at han kan ha hatt noe med det antatte terrorangrepet i Stockholm å gjøre.

– Han har fire barn og jobber i byggebransjen. Han snakker aldri om politikk eller religion, det eneste han snakker om er å få flere jobber slik at han kan sende mer penger hjem til familien, sier kvinnen.

Ny pågripelse

Svenske medier meldte natt til lørdag også at tysk politi er koblet inn i saken, angivelig fordi de har opplysninger om bakgrunnen til den pågrepne 39-åringen.

Lederen for det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo), Anders Tornberg, bekreftet fredag kveld at andre land var koblet inn i etterforskningen, men uten å gå i detalj.

Svenske medier meldte natt til lørdag også at det var foretatt ytterligere en pågripelse i saken, en ung mann i Hjulsta som skal ha hatt tilknytning til den siktede 39-åringen. Verken politiet eller påtalemyndigheten har villet kommentere dette.

– Hva vi gjør i etterforskningen av det som mistenkes være et terrorangrep, kommer vi ikke til å kommentere i detalj. Etterforskningsavgjørelser tas rundt i regionen, sier Stockholm-politiets talskvinne Towe Hägg.