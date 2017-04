Solberg: – Jeg er dypt sjokkert

– Jeg er dypt sjokkert over at vi nok en gang ser noe som etter all sannsynlighet kan være et terrorangrep. Stefan Löfven (Sveriges statsminister) har omtalt det som et mulig terrorangrep, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun sier hennes tanker først og fremst går til pårørende, ofre og de som jobber med redningsarbeidet.

– Vi må jobbe sammen for å finne årsaken og bakgrunnen. Dessverre er en av utfordringene vi står overfor, at nå er biler og lastebiler gjort om til drapsvåpen, sier Solberg.

Politiet i de største byene i Norge og på Oslo lufthavn har besluttet midlertidig bevæpning inntil videre etter angrepet i Stockholm. Det er også iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet.

– Det er naturlig at man bevæpner politiet på utsatte steder i en sånn situasjon, sier statsministeren og sikter til at smittefaren av slike hendelser kan være stor.

– Vurderingen er at det er muligheter for at terrorhandlinger kan skje også i vårt land, rett og slett på grunn av inspirasjon fra andre hendelser. Men det er et forebyggende tiltak når politiet bevæpnes for å raskt kunne gripe inn hvis noe skulle skje, sier Solberg.

