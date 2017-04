Nordmenn i nabobygget til Åhlens i Stockholm

LES: En lastebil har kjørt inn i en folkemengde i Stockholm sentrum

– Vi så ikke selve hendelsen. Jeg satt i nabobygget til Åhlens, inne på et møterom, da flere andre reagerte på at noe hadde skjedd. Jeg trodde ikke det var i Stockholm, men vi fikk jo fort vite at det var en bil som hadde kjørt inn i Åhlens. Vi hadde gått i Drottninggatan litt tidligere på dagen, forteller Hege Tollerud til NTB.

Bygningen hun befant seg i, ble evakuert.

– Utgangen var stengt. Vi måtte ut bakveien, og da vi kom ut, hadde politiet begynt å evakuere gatene. Politiet ropte til folk at de skulle komme seg bort. Vi så folk som var helt i sjokk, og jeg så folk som brøt sammen, forteller Tollerud.

-Bort fra vinduer

I kaoset tok hun og kollegaer seg inn på et hotell, og der trodde de at ting begynte å roe seg.

– Det var en bygning med store glassflater, og vi fikk etter hvert beskjed om å gå opp en etasje og bort fra de store vinduene, forteller hun.

– Nå ser vi at folk går fram og tilbake på gatene igjen. Det ser normalt ut, men vi har ikke så veldig lyst til å gå ut ennå, sier Tollerud til NTB.

Mange mennesker i Stockholms bykjerne sitter fortsatt innesperret på kontorer eller i butikker etter det antatte terrorangrepet i Stockholm.

Politiet vil ikke gi noen klare anbefalinger om hvorvidt folk skal ta seg hjem eller bli der.

– Mitt beste råd er å ta kontakt med politi i nærområdet. Vi har jo politi på plass overalt i sentrum som eventuelt kan hjelpe til med å sluse ut folk. Til slutt må man ta en avgjørelse på hvert sted, sier pressetalsmann Lars Byström i Stockholms-politiet til nyhetsbyrået TT.

-Skjelvne

Også Vivi Elisabeth Holst-Roness fra Oslo forteller om en skremmende opplevelse. Sammen med venner satt hun på en restaurant i Drottninggatan før de skulle gå til hotellet og hente koffertene for å ta toget tilbake til Oslo fredag ettermiddag.

– Vi hørte ikke noe smell, men vi skjønte at det hadde skjedd noe og så masse røyk. Det var masse, masse røyk i gata. Folk ropte og løp. Vi fulgte bare strømmen og visste ikke helt hvor vi gikk. Vi var helt i sjokk. Folk var helt forfjamset, og politiet sa vi måtte komme oss ut av sentrum. Vi kom oss til sentralstasjonen, men den var jo evakuert, så vi har stått ute i flere timer og ikke visst hvor vi skulle gjøre av oss, forteller Holst-Roness til NTB.

Toget hun skulle ta hjem, ble innstilt, men hun har fått booket hotellrom for en ekstra natt.

– Vi er skjelvne. Vi var jo veldig nære og hadde gått forbi Åhlens ikke lenge før, sier hun.