Pastorer kan bli dømt til døden

Kristne i Sudan opplever stadige arrestasjoner, konfiskering av eiendom og riving av kirker. Presset på den kristne befolkningen har økt kraftig på de fem årene som har gått siden Sør-Sudan ble uavhengig i 2011, melder nyhetsbyrået World Watch Monitor.

Blant dem som befinner seg bak lås og slå er Kuwa Shamal og Hassan Abduraheem Taour, som er pastor i hver sin menighet og i tillegg sitter i ledelsen av Sudan Church for Christ. En student fra Darfur, Abdulmonem Abdumawla, ble arrestert samtidig med dem.

ALVORLIGE ANKLAGER: Hassan Abduraheem Taour (bildet) og Kuwa Shamal er pastor i hver sin menighet og sitter i ledelsen av Sudan Church for Christ. Nå må de svare for alvorlige anklager. Foto: Christian Solidarity Worldwide

De tre mennene har levd i et juridisk vakuum etter månedsvis i fengsel uten noen formell siktelse. Nå foreligger siktelsen som består av en liste på syv forbrytelser. Søndag skal de møte i retten.

De tre er blant annet siktet for spionasje og for å oppfordre til opprør mot staten. Dette er forbrytelser som kan straffes med døden. De blir også anklaget for å fremme hat mellom grupper i folket, for å ha spredd falske nyheter og for fotografering på militært område.

– Uskyldige

Saken har fått den kristne menneskerettighetsorganisasjonen Christian Solidarity Worldwide (CSW) til å starte en internasjonal appell-aksjon under mottoet «Sett dem fri». Ifølge CSW er de tre uskyldige.

– Pastor Hassan og Abdulmonem Abdumawla prøvde å hjelpe en mann som hadde fått store brannskader etter å ha deltatt i en studentdemonstrasjon. Fordi de viste barmhjertighet, kan de nå bli dømt til døden. Når det gjelder pastor Kuwa, er hans eneste forbrytelse at han er venn av Hassan og en kristen leder, skriver CSW i sin omtale av saken.

– Ulovlig

Alle tre ble arrestert 18. desember i fjor. Pastor Kuwa ble senere løslatt, men arrestert på nytt 24. mai. Å holde folk i fengsel så lenge uten at det blir tatt ut tiltale, er i strid med sudansk lov. Det skal ikke gå mer enn 45 dager fra en person blir arrestert, til han enten blir stilt for retten eller løslatt, skriver World Watch Monitor.

Dette er andre gang sudanske myndigheter har siktet kirkeledere for forbrytelser som kan straffes med dødsstraff. Pastorene Yat Michael og Peter Reith fikk lignende anklager mot seg, men ble løslatt i august i fjor etter massivt internasjonalt press.

Siden løsrivelsen av Sør-Sudan har Sudans president al Bashir flere ganger tatt til orde for at grunnloven i sin helhet bør baseres på sharia-loven. Dette innebærer at religiøse minoriteter får dårligere vern.

Myndighetene har flere ganger gitt beskjed om at det ikke vil bli gitt tillatelse til bygging av nye kirker. En rekke menigheter står dermed uten noe sted å møtes.

Appell

Leder i CSW, Mervyn Thomas, sier i en uttalelse at han er dypt bekymret for de alvorlige siktelsene mot de tre kristne mennene.

– De er uskyldige, men risikerer nå dødsstraff på grunn av beviser som ikke en gang holder til å arrestere folk, og langt mindre til å dømme dem. Vi appellerer nå til Sudans myndigheter og ber dem sørge for at de får en rettferdig rettssak, sier Thomas.

Han oppfordrer også myndighetene til å slutte å trakassere kristne og sørge for at menneskerettighetene blir respektert.

Ung mor dømt til døden

I mai 2014 vekket det internasjonal oppmerksomhet da den unge kristne kvinnen Meriam Ibrahim Ishag ble dømt til døden ved hengig for frafall fra islam. Hun var gravid med sitt andre barn da hun ble dømt, og dødsstraffen skulle iverksettes to år etter at barnet var født.

Meriam avviste beskyldningene. Hun var oppdratt som kristen av sin mor etter at faren, som var registrert som muslim, forlot dem da hun var seks år gammel. Meriam hadde senere giftet seg med en kristen mann og fått en sønn. Sudanske myndigheter aksepterte ikke ekteskapet som gyldig, siden muslimske kvinner ikke kan gifte seg med kristne menn. I tillegg til dødsstraffen dømte de henne derfor til hundre piskeslag for utukt.

Meriam Ibrahim Ishag anket og fikk medhold. 23. juni ble hun løslatt og emigrerte senere til USA. Også i denne saken ble det rettet massivt internasjonalt press mot sudanske myndigheter.