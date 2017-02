Safirjubileum for dronning Elizabeth

Mens hun selv tilbrakte mandagen på Sandringham-godset i Norfolk, markerte britene dagen med salutt både fra Tower of London og Green Park i London og en rekke andre steder landet rundt.

For dronningen har årsdagen blitt en dag for ettertanke like mye som feiring, ettersom det også er årsdagen for hennes fars død.

Søndag dukket hun imidlertid opp ved kirken i West Newton sammen med ektemannen prins Philip. Der mottok hun både blomster og gratulasjoner i forbindelse med begivenheten.

Snille øyne

Buckingham Palace har offentliggjort et bilde tatt av fotografen David Bailey for å markere begivenheten. Det ble tatt i 2014 og viser dronningen med et halsbånd med 16 store safirer omgitt av diamanter og med matchende øredobber. Elizabeth fikk smykket i bryllupspresang av sin far i 1947.

– Hun har veldig snille øyne med et rampete glimt. Jeg har alltid likt sterke kvinner, og hun er en meget sterk kvinne, sa fotografen da bildet ble offentliggjort første gang i forbindelse med dronningens 88-årsdag.

Andre framhever hennes evne til å bevare en verdighet høyt hevet over politikken

– Det er svært, svært vanskelig å mislike henne. Hun har aldri tatt til motmæle, hun har alltid vært hevet over politikken, sier Andrew Gimson, forfatter av "Gimson's Kings and Queens".

Dronning Elizabeth og ektemannen prins Philip ankommer kirken St. Peter og St. Paul i West Newton søndag. Foto: Gareth Fuller / AP / NTB scanpix

Passerte Victoria

Dronning Elizabeth overtok tronen som 25-åring da faren, kong George VI, døde av lungekreft 6. februar 1952.

I dag er hun verdens lengst sittende nålevende monark, en tittel hun har kunnet smykke seg med siden Thailands kong Bhumibol Adulyadej døde i oktober i fjor.

I september 2015 ble hun også britenes lengst sittende monark gjennom tidene, da hun passerte bestemoren dronning Victorias tid på tronen.

Etter hvert som hun er blitt eldre, har hun overlatt stadig flere oppgaver til yngre medlemmer av kongefamilien. Hennes 34 år gamle sønnesønn, prins William, slutter i år som ambulansehelikopterflyger for å kunne utføre flere kongelige oppdrag på vegne av sin bestemor. Prins William er andremann til å overta tronen etter sin far prins Charles.

Det er første gang noensinne at en britisk monark feirer safirjubileum. Men for dronningen venter snart enda et stort jubileum, ifølge BBC: Hennes og ektemannens 70-årsbryllupsdag.