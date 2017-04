Tusenvis samlet seg på Sergels torg til kjærlighetsmanifestasjon

Initiativtakeren Damon Rasti hadde oppfordret folk til å svare med lys og varme på det som politiet mener var et terrorangrep. På Facebook-siden hadde 25.000 mennesker sagt at de ville delta på det som ble beskrevet som en kjærlighetsmanifestasjon.

Og oppmøtet var formidabelt. En enorm folkemengde møtte opp for å høre artister, taler og appeller. På slaget 14.53, to døgn etter angrepet, ble ofrene minnet med ett minutts stillhet.

– Selv om man ikke kjenner hverandre, så føler man samme sorg, redsel og forvirring, sier Rasti til Expressen.

Sergels torg ligger like ved stedet der en lastebil i stor fart pløyde seg gjennom folkemengden på den travle gågaten Drottninggatan fredag ettermiddag. Politiske budskap var uønsket på søndagens arrangement.

Ytterligere en mistenkt

Søndag fikk ytterligere en person status som mistenkt etter angrepet, melder Expressen. Identiteten til den mistenkte er ikke kjent, ei heller hvilken tilknytning vedkommende har til den 39 år gamle usbekeren som mistenkes for å ha kjørt ned og drept fire mennesker i sentrum av Stockholm med en kapret lastebil fredag. Den mistenkte ble pågrepet like før klokken 9 søndag, og har fått oppnevnt en offentlig forsvarer.

Påtalemyndigheten bekrefter at en person er pågrepet, ifølge nyhetsbyrået TT. Den andre personen er mistenkt for brudd på rikets sikkerhet, og er en del av den pågående terroretterforskningen. Påtalemyndigheten vil ikke gi ytterligere kommentarer om saken.

Det er ikke klart om personen er blant de to som søndag morgen ble pågrepet av den svenske beredskapstroppen i Sollentuna nord for Stockholm. Ifølge Aftonbladet skal de to ha forbindelser til 39-åringen, men politiet vil foreløpig ikke kommentere pågripelsen.

Skulle utvises

Siden fredag er det gjennomført mer enn 500 avhør, mens mengder av tips fortsetter å strømme inn, opplyste politiet på en pressekonferanse søndag.

– Etterforskningen fortsetter med full styrke, sier Jonas Hysing, lederen for det nasjonale taktiske rådet. Politiet jakter blant annet på flere eventuelle gjerningsmenn.

Ifølge politiet er bevisene mot 39-åringen styrket. Usbekeren skal ha søkt opphold i Sverige i 2014, men fikk avslag samme år. Sommeren 2016 fikk han endelig avslag av Migrasjonsverket og beskjed om å forlate Sverige innen fire uker. Da han forsvant fra sin oppgitte adresse, ble han i februar etterlyst, ifølge politiet.

– Det er rutine, sier Hysing, som ikke vil kommentere 39-åringens handlinger før, under og etter ugjerningen.

– Det er viktig at dette ikke kommer ut. Men vi vet at han har vist sympati for ekstreme organisasjoner som IS, sier han.

Politiet har gjennomført over 500 avhør siden fredagens angrep, opplyste politiet på en pressekonferanse på politihuset i Stockholm søndag. Fra venstre. Jan Evensson og Jonas Hysing fra politiet og Johan Olsson fra Säpo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Alle identifisert

Alle de fire ofrene var søndag identifisert. To av dem var svenske, en var britisk og den siste belgisk statsborger.

Lørdag ble det kjent at en elleve år gammel jente som var på vei for å møte mammaen sin etter skoletid, var blant dem som ble påkjørt og drept. Søndag bekreftet Belgias utenriksminister Didier Reynders at en belgisk kvinne er blant ofrene.

Ti personer ligger fortsatt på sykehus. Blant de sårede er en 83 år gammel rumensk kvinne som satt og tigget penger i Drottninggatan da angriperen ruste gjennom gågata i lastebilen fra Spendrups han hadde kapret utenfor en restaurant 600 meter unna. Hun fikk den ene foten knust av en steinløve som angriperen kjørte ned.

Kvinnen sier til Expressen at hun er overrasket over at folk styrtet til for å hjelpe henne.

– Jeg trodde alle bare ville springe forbi og redde seg selv, sier hun.

Blomsterhav flyttet

Søndag begynte arbeidet med å flytte havet av blomster, lys og kosedyr utenfor Åhléns. Både kronprinsesse Victoria, statsminister Stefan Löfven og andre politikere har lagt ned blomster der, men Stockholms kommune har besluttet å flytte alt til trappen ved Sergels torg der søndagens kjempearrangement fant sted.

– Det er veldig tungt rent følelsesmessig. Man tenker på det grusomme som har skjedd, sier José Morales, som er blant en håndfull personer som forsøker å flytte blomsterhavet på mest mulig verdig vis.

Raser mot Åhléns

Samtidig får varehuset Åhléns massiv kritikk for å ha sendt ut epost til kunder med løfte om røykskadesalg etter fredagens angrep.

Butikkjedens facebookside ble raskt fylt opp med rasende kommentarer fra kunder som anklaget Åhléns for usmakelig oppførsel og mente at de burde skjemmes.

Tidlig søndag morgen la Åhléns seg langflate og beklaget det hele.

– Vi vil be våre kunder om unnskyldning for en dårlig beslutning, heter det i en pressemelding fra butikkjeden.

Ifølge Åhléns vil varehuset i Drottninggatan åpne igjen mandag.