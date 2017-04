Aftonbladet: Pågrepet mann har vist sympati med IS

Ifølge Aftonbladet er den pågrepne 39 år gammel og opprinnelig fra Usbekistan. Det er ikke kjent hvor lenge han har vært bosatt i Sverige.

LES: Svensk politi bekrefter at etterlyst mann er pågrepet

På mannens Facebook-side skal han ha lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS og han skal også ha gitt likes til bilder av blodige ofre etter terrorangrepet under Boston maraton i 2013.

Politiet pågrep denne mannen i forbindelse med den mulige terroraksjonen i Stockholm, men vil ikke bekrefte at han er gjerningsmannen. Foto: Polisen / NTB scanpix

Aftonbladet har vært i kontakt med en kvinnelig bekjent av mannen, som stiller seg uforstående til at han kan ha hatt noe med det antatte terrorangrepet i Stockholm å gjøre.

– Han har fire barn og jobber i byggebransjen. Han snakker aldri om politikk eller religion, det eneste han snakker om er å få flere jobber slik at han kan sende mer penger hjem til familien, sier kvinnen.

Svensk politi har ikke slått fast at det var den pågrepne 39-åringen som kjørte lastebilen som meide ned en rekke mennesker i en gågate i Stockholm, kun at han befant seg i nærheten av stedet.

Ifølge Aftonbladet ble han pågrepet etter å ha oppført seg merkelig i en butikk i Märsta. Han skal blant annet ha hevdet å stå bak dramaet i Stockholm.

LES OGSÅ: En lastebil har kjørt inn i en folkemengde i Stockholm sentrum

Ifølge avisen var han lettere skadd og hadde glasskår på klærne da han ble pågrepet. Han skal også ha vært i besittelse av en finlandshette, noe sjåføren av lastebilen ifølge øyenvitner benyttet. Opplysningene er ikke bekreftet av svensk politi.