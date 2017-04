Svensk politi bekrefter at etterlyst mann er pågrepet

Politiet vil ikke bekrefte om det var den pågrepne mannen som kjørte lastebilen som braste inn i folkemengden i en gågate i Stockholm rett før klokka 15 fredag.

– Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferanse fredag kveld.

– Dette er fortsatt en pågående hendelse, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning (NOA).

Politiet ønsker ikke å si om det antas å ha vært flere enn én gjerningsmann i det som antas å ha vært et terrorangrep.

– Vi jobber på bred front, det er alt vi vil si om det, sa Evensson.

Politiet bekreftet under pressekonferansen at hendelsen der fire mennesker ble drept og minst tolv ble skadd, ni av dem alvorlig, etterforskes som et mulig terroristangrep.

– Vi har som arbeidshypotese at dette er et terroristangrep. Jeg påstår ikke at det er det, men vår arbeidshypotese er det, og vi behandler det som det, sa Hector.

