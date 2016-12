Prest var med i islamfiendtlige Facebook-grupper

Det er Trønder-Avisa som lørdag skriver om den kvinnelige presten som har vært medlem av to grupper av det sosiale nettsamfunnet som sier nei til islam.

Til NRK sier presten at hun angrer, og at hun ikke har noe imot muslimer.

– I perioder har jeg hatt fem muslimske kvinner boende hos meg etter at de har vært utsatt for vold i familien. Jeg er ingen rasist. Det var ikke riktig av meg å være med i gruppene. Det beklager jeg. Nå har jeg gått ut av disse gruppene, og jeg har ikke gjort dette på den rette måten, sier sognepresten.

Biskop i Nidaros Tor Singsås sier prestens deltakelse i Facebook-gruppene er svært problematisk for kirken, og også det faktum at hun og også gir uttrykk for kontroversielle synspunkter.

– Det skal være ytringsfrihet for en prest som kan ha både ideologiske og politiske synspunkt. Men man er nødt til å se på dette i forhold til den offentlige rollen som prest. Da kan man ikke gi uttrykk for meninger som er i strid med kirkens grunnleggende synspunkt, sier Singsås.