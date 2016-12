Falsk nyhet setter Israel og Pakistan mot hverandre

Konfrontasjonen startet med at en tidligere israelsk forsvarsminister ifølge nettstedet AWD truet med å angripe Pakistan med atomvåpen om de sendte soldater til Syria.

Det fikk Pakistans forsvarsminister Khawaja Mohammed Asif til å minne Israel på at også Pakistan har atomvåpen.

Israels forsvarsdepartement tvitret lørdag tilbake at den opprinnelige historien på nettsiden AWD News var fullstendig falsk.

AWD er identifisert som et falskt nyhetsnettsted av organisasjoner som har som sin oppgave å peke ut slike nettsteder.

De fleste antar at Israel har atomvåpen selv om landet selv verken bekrefter eller avkrefter at de har et slikt arsenal. Pakistan fikk sitt første atomvåpen i 1998. De to landene har ikke diplomatiske forbindelser.

En slik falsk nyhet understreker hvor skadelig eller farlig falske historier på sosiale medier om sensitive saker kan bli.