Setter ord på avmakten

Salmedikteren har blitt overveldet av nøden i det krigsrammede Syria og har latt det komme til uttrykk i et dikt. Det har blitt delt rundt 150 ganger på Facebook. Flere har kommentert. «Smertelig bra,» skriver en. «Ransakende, treffende, ubehagelig og godt,» skriver en annen.

Bakgrunnen for diktet er Aleppo og krigsdramaet som pågår der. Daglig oppdateres vi på grusomheter som kan være vanskelig å forholde seg til. Eller som Skeie skriver: «Du føler ikke mer. Du er blitt nummen.»

Salmedikter

Skeie, som er prest og salmedikter, har kjent på maktesløsheten. Han synes det er vanskelig å forholde seg emosjonelt til det som skjer.

VANSKELIG: Sindre Skeie, som er prest og jobber som kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet i Oslo, synes det er vanskelig å forholde seg emosjonelt til det som skjer i Syria. Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Det er et dikt som kunne vært skrevet på mange ulike tidspunkt. Jeg opplever at det beskriver en generell situasjon vi lever i. Aleppo oppleves fjernere nettopp på grunn av alle bildene.

– Står bildene i veien for å ta det inn?

– På en måte. Bildene gir ikke noe svar på hva en skal gjøre. Diktet er et forsøk på å fastholde vår egen menneskelighet i møte med bildeflommen.

Skeie peker på flere dystre tegn i tiden. Han er bekymret for populistiske og ekstreme meninger som kommer til uttrykk i det vi tradisjonelt har sett som liberale demokrati.

– Vi ser det blant annet i USA og i England. Der skjer det ting som gir meg en fornemmelse av at vi har flyttet noen grenser for hva som er tillatt å si. Da er ikke veien lang for å flytte grenser for hva som er tillatt å gjøre også. Mitt håp er at ord kan ha en virkning.

Summen av mange ting

– Har du gjort verden til et bedre sted ved å skrive, tror du?

– Det tør jeg ikke svare ja på. Jeg tenker vel at summen av mange ting som skrives, helt klart kan gjøre verden til et bedre sted. Som kristen har jeg tro på at ordet har makt. Det må jeg jo ha.

Mange har takket ham for diktet, som ble lagt ut like før jul. Flere har kommentert at det er en viktig påminnelse.

– Hvis det fungerer slik, har diktet en funksjon. Det er lett å la seg rive med av den jevne strømmen i hverdagen, men hvis noen stopper opp etter å ha lest det, er det verdifullt i seg selv. Personlig tror jeg at vi som samfunn er helt avhengige av at mennesker stopper opp og søker nye veier.

Skeie forteller at han var usikker på om diktet burde legges ut før jul, mens folk er i «kose- og hyggemodus». Men han tror diktet fungerer godt som et bakteppe til juleevangeliet.

– Etter den store økningen av antall flyktninger som kom til Norge i fjor vinter, har en del sider ved kristen tro og ved juleevangeliet blitt aktualisert. Vi har fått en ny bevissthet om at den lille familien til Jesus måtte flykte. De ble fordrevet på grunn av trusler om vold. Kanskje er det noe av bakgrunnen for at diktet har blitt så mye delt, selv om vi er rett i forkant av en hyggelig julehøytid.

Føler ikke mer

– Du føler ikke mer, skriver du. Er det slik mange av oss har det?

– Jeg tror faktisk det. Mange av oss går rundt med løpende nyhetsoppdateringer i lomma. Vi sjekker mobilen stadig vekk for å se om det har skjedd noe nytt. Det er lett å holde seg oppdatert på den siste utviklingen i Syria. Men selv om man er oppdatert, kan man likevel mangle handlingsalternativer. Det kan føre til den nummenheten jeg skriver om. Vi ser det forferdelige skje, og så går vi videre til neste oppgave i livet. Så blir det liggende og gnage i underbevisstheten at noen lider. Vi vet om det, men vet ikke hva vi skal gjøre. Å være menneske er å lytte til den stemmen som sier at «dette er ikke greit. Det er ikke rettferdig, og det er min plikt å gjøre noe med det.»

Sindre Skeie peker på begrepet synd som et underliggende motiv. Erkjennelsen av å ikke strekke til og kjenne seg fanget av strukturer og handlingsmønstre.

– Det er der ordet nåde kommer inn. Vi greier det ikke alene. Vi er avhengige av andres ord, tro, handling og nåde.

Andres ord og handling

– Du peker på maktesløsheten, men det er vel noe vi kan gjøre?

– Ja, og det var den erkjennelsen jeg kom til i løpet av diktet, og som jeg har prøvd å uttrykke i nest siste vers: «Du vet du trenger nåde og forvandling / og andres tro og andres ord og handling.»

– Om vi tror vi er alene om å kjempe for rettferdighet, griper maktesløsheten oss. Men om vi ser at det er andre som kjemper for det samme, kan vi se oss selv som del av et fellesskap. Det kan handle om å støtte noen av de organisasjonene som arbeider i Syria. Det kan også handle om å bygge gode lokalsamfunn der vi bor. Vi trenger et nettverk rundt oss. Hvis alle skal redde verden alene, kommer vi raskt til kort. Sånn sett er diktet også en påminnelse om betydningen av fellesskap både lokalt og internasjonalt, sier han.