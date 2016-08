Flere voldtektstiltak er ikke gjennomført

En gjennomgang TV 2 har gjort viser at bare sju av tiltakene til det regjeringsoppnevnte utvalget er helt eller delvis gjennomført.

Utvalget ble ledet av Rita Sletner. Hun er tilfreds med at flere av forslagene er gjennomført, men utålmodig over de fem punktene som ikke er fullført.

– Vi burde gjort mye mer, men samtidig bør man glede seg over utviklingen. Jeg syns det er bra at folk er utålmodige og presser på. Vi må være utålmodige på det som står igjen, men vi må være fornøyd med at mye også er gjort på bakgrunn av rapporten, sier Sletner.

Ett av forslagene som er blitt droppet, er innføringen av en egen spesialenhet i politiet med spisskompetanse på seksualisert vold som skulle kunne rykke til hele landet når voldtektsalarmen gikk. I stedet valgte politikerne å opprette en voldtektsenhet i Kripos som skal bistå politidistriktene ved behov.

– Vi mente at man trengte en ny organisering. Det var et poeng at det ikke skulle ligge under Kripos. I dag jobber voldtektsgruppa i praksis skjermet og tar stort sett kun de store sakene, sier advokat Hege Salomon, som satt i Voldtektsutvalget.