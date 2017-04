To etterlyst etter angrepet i St. Petersburg

Den ene av de etterlyste mistenkes for å ha utplassert bomben som eksploderte i en T-banevogn, skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax. Den andre er mistenkt for å ha utplassert en bombe som senere ble funnet på en T-banestasjon, og som ble uskadeliggjort.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, som skjedde tidlig mandag ettermiddag. Eksplosjonen rammet T-banevognen da den befant seg mellom stasjonene Sennaja Plosjtsjad og Teknologisk institutt.

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev omtaler hendelsen som et terrorangrep, og påtalemyndigheten i landet innledet mandag kveld terroretterforskning av hendelsen.

– Alle vi som var i vognen trodde vi skulle dø, for å si det sånn. Alle ventet på konsekvensene av eksplosjonen, men så ble vi brakt ut og begynte å hjelpe hverandre. De fleste var dekket av blod, sier et øyenvitne til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Mange sårede

Tallet på antall drepte og sårede har blitt opp- og nedjustert flere ganger. Russlands helseminister Veronika Skvortsova bekreftet tidligere mandag at ti personer er drept. Mandag kveld siterer imidlertid CNN russiske helsemyndigheter på at tallet på døde har steget til elleve.

Tallet på sårede var mandag kveld 39, ifølge CNN. Helseministeren opplyste på sin side tidligere på dagen at 47 mennesker er såret, ifølge Reuters.

Eksplosjonen på T-banen i St. Petersburg mandag, var en terroraksjon, opplyser Russlands statsminister Dmitrij Medvedev. Foto: AP / NTB scanpix

– Fanget på film

En av personene som mistenkes for å stå bak angrepet, skal være fanget på video av overvåkingskameraer, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax. Russiske medier har publisert et bilde av en antatt gjerningsperson, en mann med skjegg kledd i svart med et svart hodeplagg.

– Bilder av den antatte "organisatoren" av eksplosjonen på T-banen er fanget av stasjonens overvåkingskameraer, sa en kilde til Interfax tidligere mandag.

Ifølge kilden kan sprengladningen ha ligget i en koffert som ble lagt igjen i T-banevognen.

Den andre bomben, som ble funnet og uskadeliggjort, var utplassert på T-banestasjonen Plosjtsjad Vosstanija. Bomben inneholdt om lag 1 kilo eksplosiver og nagler eller splinter.

Trapper opp sikkerheten

Russlands president Vladimir Putin var mandag selv på besøk i St. Petersburg, som er hans hjemby, for et møte med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Han lovet at politi og etterretningstjenester skal gjøre sitt for å "gi et fullstendig bilde" av hva som skjedde.

Den russiske antiterrorkomiteen opplyser at sikkerheten er trappet opp på offentlig transport i St. Petersburg, samt ved byens flyplass.

Alle T-banestasjoner i byen holdt mandag ettermiddag stengt.

Russlands president Vladimir Putin var selv på besøk i St. Petersburg mandag og uttrykte sine kondolanser til familiene til dem som ble rammet. Foto: AP / NTB scanpix



Norske elever i nærheten

Elever fra Gand videregående skole i Sandnes befant seg på nabostasjonen til den eksplosjonsrammede T-banestasjonen. En av dem var 17 år gamle Skjalg Veland, som var på nabostasjonen med russiske venner da eksplosjonen gikk av.

– Det luktet enormt med gass, og vi kunne se røykpartikler i luften. Det var nesten vondt å puste, sier han til VG.

Utenriksdepartementet har ikke mottatt opplysninger som tyder på at norske statsborgere er direkte rammet.