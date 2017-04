Ti drept i eksplosjon på T-banen i St. Petersburg

Selskapet som driver T-banen, opplyser at det var en "sprengladning" som gikk av inne i en T-banevogn tidlig mandag ettermiddag. Vognen ble rammet ved stasjonen Sennaja Plosjtsjad, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

– Kjæresten min var i T-banevognen som var nærmest den som eksploderte. Hun sier vogna begynte å riste. Da hun kom ut, så hun lemlestede mennesker, sier et øyenvitne til den britiske avisen The Telegraph.

Øyenvitnet forteller om blødende mennesker som flyktet fra stedet.

En talsmann for guvernøren i St. Petersburg opplyser til russisk TV at ti personer er drept og 50 såret. Ifølge nyhetsbyrået RIA var det trolig en hjemmelaget sprengladning fylt med nagler eller splinter som var årsaken til eksplosjonen.

– Udetonert bombe funnet

En ikke identifisert tjenestemann opplyste tidligere at det var snakk om to eksplosjoner, som rammet ved to ulike stasjoner, men Reuters siterer mandag ettermiddag en kilde i redningstjenesten på at dette ikke er tilfelle. Kilden sier at det kun var én eksplosjon.

Imidlertid er det funnet en udetonert bombe på en annen T-banestasjon i byen, melder Interfax. Bomben ble funnet på stasjonen Plosjtsjad Vosstanija.

Alle T-banestasjoner i byen holder mandag ettermiddag stengt.

Putin kondolerer

Russlands president Vladimir Putin var selv på besøk i St. Petersburg mandag og uttrykte sine kondolanser til familiene til dem som ble rammet. I et uttalelse slo han tidlig mandag ettermiddag fast at det ennå ikke er klart hva som forårsaket eksplosjonen. Men han sa samtidig at det ikke utelukkes at det er et terrorangrep

Myndighetene i St. Petersburg har trappet opp sikkerheten på offentlig transport og ved byens flyplass i kjølvannet av eksplosjonen, opplyser den russiske anti-terrorkomiteen mandag ettermiddag. Sikkerheten trappes opp på ved alle "kritiske transportfunksjoner", heter det fra komiteen.