Profitt ut – kristne inn

– De kristne, ideelle aktørene kan gi en omsorg ingen andre kan gi, mener byråd Dag Inge Ulstein (KrF).

Lenge har mennesker med ruslidelser og psykiske helseutfordringer i Bergen bodd i såkalt hospits, ubemannede boliger. Dagen har tidligere skrevet om fortvilelse i hjelpeapparatet om at avvente rusmisbrukere sendes til hospits der rusmidler florerer.

Nå ønsker kommunen at denne gruppen heller skal få omsorgsplasser hos ideelle aktører.

OMSORG: KrF-byråd Dag Inge Ulstein står på de våte brosteinene i Hollendergaten i Bergen. Her ligger Indremisjonshjemmet. Gaten er også et fast tilholdssted for byens rusmisbrukere. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Allerede da byrådet med KrF, Arbeiderpartiet og Venstre overtok makten i vestlandsbyen etter siste valg, varslet finansbyråd Dag Inge Ulstein at det ville bli en gullalder for ideelle aktører i byen.

Ettersom avtalene med hospitsene løper ut i 2017, velger byrådet å legge ut nytt anbud hvor fire av fem anbud er forbeholdt ideelle aktører.

– Vi ønsker å se at Frelsesarmeen, Evangeliesenteret og Kirkens Bymisjon tar en større del av rusomsorgen i byen vår, sier Ulstein, som er byråd for finans, innovasjon og eiendom.

– Er omsorgsplassene dyrere for kommunen enn hospitsene?

– Omsorgsplasser kommer til å koste mer enn det nåværende tilbudet med ubemannede boliger. I dette tilbudet ligger det nemlig helt andre krav til aktørene enn det som lå i hospits-tilbudet. Vi vil nå få en tettere oppfølging og mer omsorg av den enkelte.

Bedre på omsorg

– Mener du at ideelle kan gi et bedre tilbud i rusomsorgen enn private?

– Ja. Hvis ikke hadde det ikke vært et poeng å ha en ideell sektor. Mye av omsorgen vi har i dag kommer fra ideell sektor. Historisk har for eksempel kirken hatt en veldig viktig funksjon i helseomsorgen. Det vil de også ha i fremtiden. Det ligger i formålet til de ideelle at man tar hele menneske på alvor, ånd, sjel og kropp. Det er en kraft i det, sier Ulstein.

– Veldig hyggelig

Evangeliesenteret er kjent for sitt arbeid med rusavhengige. Når Dagen ringer og spør om senteret er med i anbudsrunden, svarer leder Trond Eriksen:

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Hva synes du om at dere er ønsket i Bergen?

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig.

– Kommer Evangeliesenteret til Bergen?

– Det har vært et ønske i lang tid. Nå har vi endelig landet en muntlig avtale med tre menigheter, Pinsekirken Tabernaklet, Evangeliekirken og Salt Bergenskirken.

Sammen med disse vil Evangeliesenteret starte et kontaktsenter for utadrettet virksomhet mot rusmisbrukere i sentrum.

– Men vi har enda ikke fått tak i et lokale. Det er helt avgjørende for å kunne starte, sier Eriksen.

Han presiserer at et kontaktsenter er helt ulikt omsorgsplasser som byrådet nå ønsker at Evangeliesenteret skal tilby.

– Men det henger sammen. Først får vi brukerne inn i et kontaktsenter før de eventuelt kan få et tilbud på et behandlingssenter.

Høyre: – Beklagelig

Det er ikke alle som synes KrF-byrådets frieri til de ideelle er like hyggelig. Høyre mener dette vil svekke både valgfrihet og mangfold.

– Det er sterkt beklagelig og veldig trist at både Venstre og KrF velger å miste det mangfoldet vi har hatt i Bergen i flere år, sier Hilde Onarheim, gruppeleder i Høyre, og tidligere helsebyråd.

Onarheim mener det er viktig at kommunen velger mellom aktører med ulik profil.

– Byråd Dag Inge Ulstein mener de ideelle kan levere tjenester som de kommersielle ikke kan. Hva tenker du om det?

– Hvis kommunen inngår avtaler med kommersielle er det kommunen som bestemmer innholdet i avtalen. Hvis man ønsker et åndelig tilbud, eller man vil ha personlig kristne som driver et fellesskap, kan man lyse ut dette. Men det er vel ikke bare de ideelle aktørene som kan fylle åndelige behov, sier Onarheim.

Fyrtårn for ideelle

Ulstein ønsker at Bergen skal bli kjent som et fyrtårn for ideelle helseaktører.

– Det betyr noe at det ikke er profitt som ligger til grunn for motivasjonen til å hjelpe mennesker. Vi vet dessuten at mange av disse organisasjonene leverer gode omsorgstilbud, sier Ulstein.