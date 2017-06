Mann dømt for sjikane på Facebook-siden til Vårt Land-redaktør

Sjikanen kom i kjølvannet av Aalborgs kommentar «Ned på kne, lille luremus», som ble publisert i Vårt Land lørdag 16. januar 2015.

Kommentaren tok utgangspunkt i masseovergrepene i Köln nyttårsaften og ble mye delt på Facebook, der den vakte sterke reaksjoner. Blant annet fra den nå dømte mannen fra Sande i Vestfold.

«Skulle vært tvang steriliserte når dem kommer hit til landet så dem ALDRI noensinne fikk formert seg... den svarte bermen som velter innover landet VÅRT som en haug med skadedyr full av sjukdommer», skrev mannen på den offentlige Facebook-siden til Vårt Lands politiske redaktør og kommentator Berit Aalborg.

Videre skrev han: «Håper virkelig at sånne som deg med sånne holdninger virkelig blir gruppevoldtatt og misshandlet av en gjeng svarte svin.»

Drammen tingrett har dømt mannen til 18 dagers betinget fengsel og 8.000 kroner i bot. Dommen falt i slutten av mars. Den tiltaltes forsvarer, advokat Martin Smith, sier at mannen angrer på det han skrev, og han forstår at han har gått for langt. Han sier dommen ikke vil bli anket.

Aalborg er glad for at mannen ble dømt på begge punkter.

– Det er en lettelse at han nå er dømt. Jeg har selv opplevd flere slike trusler og har med tiden innsett at det kan gjøre noe med min egen og andres ytringsfrihet. Derfor bestemte jeg meg for å begynne å anmelde, sier hun.