Netanyahu retter knallhard kritikk mot FN

– Avgjørelsen som ble fattet, var skammelig og fordomsfull, men vi tåler det. Det vil ta tid, men denne avgjørelsen vil bli annullert, sier Netanyahu.

Statsministeren kom med uttalelsen under en lystenningsseremoni som ble sendt på israelsk TV lørdag kveld.

LES: Obama viser sin frustrasjon over Israel etter åtte år

Ifølge Haaretz sa Netanyahu også at Israels forhold til FN vil bli gjennomgått. Som et første steg vil israelsk finansiering av FN-organer som er «spesielt fiendtlig innstilt» til Israel, bli stanset umiddelbart, sa Netanyahu ifølge avisen.

– Bakhold

Det var fredag FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som krever full byggestans i de ulovlige bosetningene på Vestbredden. 14 av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer stemte for resolusjonen.

USA avsto fra å stemme og brøt dermed med sin mangeårige praksis med å legge ned veto i Sikkerhetsrådet i Israels favør.

– Obama-administrasjonen gjennomførte et skammelig antiisraelsk bakhold, sa Netanyahu under lystenningsseremonien lørdag kveld.

LES OGSÅ: FN krever at Israel stanser all utvidelse av bosetninger

Statsministeren understreket videre at han har snakket med både republikanske og demokratiske medlemmer av Kongressen, og at Israel «ikke er alene».

– Vi vil ikke la noen skade staten Israel, sa Netanyahu ifølge Haaretz.

I en uttalelse fra Netanyahus kontor som ble sendt ut fredag kveld, heter det at han ser fram til å samarbeide med USAs påtroppende president Donald Trump.

Kalt hjem

Resolusjonsforslaget som ble vedtatt fredag, var opprinnelig utarbeidet av Egypt, som valgte å trekke forslaget i siste liten. Fire andre medlemsland, New Zealand, Malaysia, Senegal og Venezuela, grep da inn og fremmet det egyptiske utkastet og sørget for at avstemningen ble holdt.

LES MER: Israelske ambassadører kalles hjem etter FN-beslutning

Netanyahu har kalt tilbake de israelske ambassadørene til New Zealand og Senegal. Netanyahu har også avlyst et planlagt besøk fra Ukrainas statsminister til Israel. Ukraina er ikke-fast medlem av Sikkerhetsrådet og stemte i likhet med 14 av 15 medlemmer for resolusjonen.

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, samt på Golanhøydene.