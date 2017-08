Australiere er blitt mer positive til likekjønnet ekteskap

– Mellom 2005 og 2015 så vi et markant skifte i holdningene til at homofile par burde ha like rettigheter som heterofile, sier rapportens hovedforfatter Roger Wilkins.

Universitetet i Melbourne har utført en årlig undersøkelse med de samme 17.000 personene siden 2005. I 2005 mente 43 prosent av kvinnene og 32 prosent av mennene i undersøkelsen at likekjønnet ekteskap burde være lovlig. I 2017 er tallene økt til 67 prosent for kvinner og 59 prosent for menn.

Australias folkevalgte diskuterer nå om de skal avholde en avstemming i parlamentet om likekjønnet ekteskap.

