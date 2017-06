Stortinget kan lukke dørene for terrorrapport

– Det er for tidlig å svare på om det blir en gradert eller åpen innstilling. Jeg vil vente til høringen er over og komiteen i fellesskap har drøftet dette spørsmålet, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Han håper å kunne legge fram en åpen innstilling, men er slett ikke sikker på om det lar seg gjøre. Blir det gradert innstilling, må plenumsbehandlingen i stortingssalen gå for lukkede dører.

– Vi må føle oss helt trygge på at Stortinget i plenum får all nødvendig informasjon. Da kan det bli nødvendig med en gradert innstilling, sa Kolberg i en pause under mandagens lukkede høring om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.

– Unødvendig

Høyres Michael Tetzschner mener Stortinget lett kunne ha behandlet Riksrevisjonens rapport uten å gripe til lukket høring.

– Denne høringen var ikke nødvendig ut ifra det som er Stortingets oppgave, nemlig å føre tilsyn med regjeringen. Vi har rett og slett et godt nok grunnlag for en fair og kritisk gjennomgang fra før, sier han.

Aps Martin Kolberg er uenig og mener høringen har gitt nye svar, uten at han vil konkretisere dette noe nærmere.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men mener helt bestemt at det var riktig å be om en lukket høring. At Tetzschner sier noe annet, overrasker meg. Han stemte for den i komiteen, sier han.

Ordknapp

Kolberg sier komiteen bør bli ferdig med saken i løpet av maksimalt to uker av hensyn til sommerferien. Stortingets siste dag før ferien er 21. juni. Men under lunsjpausen i mandagens kontrollhøring ville han ikke si stort om hva slags ny informasjon som måtte ha tilflytt komiteen.

– Jeg skal være forsiktig med å trekke konklusjoner nå, før høringen er ferdig, sa Kolberg.

På spørsmål om hva slags følger saken kan få for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), svarer Kolberg som følger:

– Jeg tenkte i heisen på at det spørsmålet kan jeg ikke svare på, sier han.

Riksrevisor Per-Kristian Foss på vei til lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Bjella på katten

Foruten de to statsrådene, er PST-sjefen, forsvarssjefen og politidirektøren blant dem som møter til høringen i et lukket møterom på Stortinget som gjerne kalles «bunkersen».

– Mangelen på samarbeid mellom politiet og Forsvaret er sterkt kritisert av Riksrevisjonen. Hva som er årsaken til dette, er jeg opptatt av å finne ut, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB da han var på vei inn til høringen mandag morgen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss var førstemann ut i høringen. På forhånd slo han fast overfor NTB at han aktet å «henge bjella på katten».

Sminket

– Jeg vil blant annet ta opp unnlatelsessynder fra POD overfor politidistriktene, der vi ser åpenbar svikt i ledelse og planlegging. Det samme gjelder for Forsvaret. Innenfor Heimevernet, som har ansvar for sikring og vakthold, er det mangel på kapasitet, sa Foss.

Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget. Foss mener Forsvarsdepartementet har forsøkt å sminke kritikken.

– Forsvarsdepartementet har for det første fjernet kritikken av seg selv og Forsvaret. For det andre har de utelatt et vesentlig punkt om kostnadsestimater for permanent terrorsikring, og til sist har de svekket kritikken ved å bruke andre ord og uttrykk. De snakker om «svakheter» der vi bruker ordet «svikt», sier Foss.

