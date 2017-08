Støre vil gi eldre kjærlighetsgaranti og teknologi

– Eldre som har delt et langt liv skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon, sier Støre.

Han lanserte mandag Arbeiderpartiets omsorgsplan. Den skal gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger blant annet ved utvikling og bruk av velferdsteknologi. I tillegg vil partiet gjennomføre en kvalitetsreform og satsing på aktiviteter.

Blant annet skal det opprettes en tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen.

Ap lover å sette av 250 millioner kroner årlig i neste stortingsperiode for å utvikle ny teknologi. For øvrig gjør Støre det klart at eldresatsingen skal finansieres gjennom styrket kommuneøkonomi og påpeker at kommunene vil få 2–3 milliarder kroner mer å rutte med neste år med Ap ved makten.

Han framholder at eldreomsorgen viser det veivalget han mener årets stortingsvalg innebærer.

– Her får vi temaet velferd versus skattelette satt på spissen. Det jeg legger fram kommer utvilsomt til å koste, sier han.

Støre kaller Høyre-Frp-regjeringens periode som fire tapte år for eldreomsorgen.

– Det som har preget politikken til denne regjeringen er masse snakk om nye rettigheter, som ikke har betydd noen forskjell i hverdagen for pleietrengende, mener han.