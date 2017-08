Sp styrker seg i hele landet

Det ville gitt 20 stortingsmandater, en dobling sammenlignet med i dag, skriver Nationen. Avisen har gjennomgått alle fylkesmålinger gjennomført i juli måned.

Her viser det seg at Sp har vokst i samtlige fylker sammenlignet med valget for fire år siden.

– Det er moro og gir masse energi i valgkampen. Det viser at våre saker så til de grader er på dagsorden, sier førstekandidat Liv Signe Navarsete i Sp.

Ett av målene til Navarsete under valgkampen er å vise at distriktspolitikk gjelder innen de store sektorene i samfunnet, som utdanning, helse og landbruk.

– Aldri før har jeg opplevd at sentralisering har vært framme i det offentlige ordskiftet slik det er nå, påpeker hun.

