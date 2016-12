Lien trekker seg som statsråd

Os-ordfører Terje Søviknes blir Liens etterfølger som statsråd i Olje- og energidepartementet, etter det NTB kjenner til.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam sier det er grunn til å tro Lien på at han selv ønsket seg ut.

– Jeg har fått høre at han har fått en ny jobb i Trøndelag og han har lenge vært opptatt av å få mer tid med familien, sier Takvam.

Lien fikk mye kritikk etter at han mot regjerings vilje og i strid med samarbeidsavtalen åpnet for at oljeselskapene kunne nominere leteblokker i omstridte områder på Mørekysten og utenfor Lofoten. Lien gikk ut å beklaget at han feilinformerte statsminister Erna Solberg (H), som sto bak statsråden sin.

– Tord Lien er en dyktig olje- og energiminister. Han er genuint opptatt av industrien og norske arbeidsplasser. Jeg har et godt og fortrolig forhold til Tord, sa hun.