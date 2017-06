Frp på Stortinget vil frata ekstremister Nav-støtte

– Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk på noen måte eller viser støtte muntlig, skriftlig eller økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge, i tillegg til at statsborgerskapet selvsagt må ryke, sier leder Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget til Dagbladet.

Han sier at det kan ramme folk som for eksempel uttrykker støtte til IS på sosiale medier.

– Så lenge man er ekstrem på Facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det, sier han og legger til: «Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak».

Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne frata folk statsborgerskapet etter en slik risikovurdering. Høyre-veteran Michael Tetzschner er positiv til dette, men ikke når det gjelder velferdsytelser.

– Kriminelle handlinger skal utsettes for vanlige sanksjoner gjennom bøter og det strafferegisteret ellers har å by på av reaksjoner.