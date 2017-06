Ap etterlyser tiltak mot vold mot kvinner

– Vi har en stor utfordring i det norske samfunnet, og det er tydelig at innsatsen ikke er god nok, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til NTB.

Det mangler ikke på politikere som sier at dette er en viktig sak, påpeker hun. Likevel svikter systemet gang på gang. I fjor ble det registrert sju drap der offeret var partner eller en tidligere partner til gjerningspersonen. Selv om antall drap går ned, holder andelen partnerdrap seg høy.

Mandag ratifiserer Stortinget den såkalte Istanbulkonvensjonen. Dermed er Norge forpliktet til konkrete tiltak for å forebygge familievold, beskytte ofrene og sikre at gjerningsmennene blir stilt til ansvar.

Ny lov mot stalking

Arbeiderpartiets Lene Vågslid mener dette har tatt for lang tid, men påpeker at man måtte vente til det kom på plass lovgiving mot stalking for å oppfylle konvensjonens konkrete krav.

– Det tok nesten tre år fordi Høyre ikke ble enig med seg selv om hvorvidt Norge trengte en slik lov. Vi foreslo det tidlig i perioden. Endelig vedtak kom i juni 2016, sier hun til NTB.

Hun spør hvor det blir av evalueringen av besøksforbudet, som Stortinget ba regjeringen gjennomføre i 2015. Krisesentrene rapporterer at ordningen ikke virker i det hele tatt, ifølge Vågslid. En ordning som fungerer bra, omvendt voldsalarm (elektronisk fotlenke), fungerer bra, men blir lite brukt, fortsetter hun.

– En lurer på om dette er prioritert i det hele tatt, sier Vågslid.

Omvendt voldsalarm krever en dom, dermed må politiet bruke ressurser på å etterforske og reise sak.

Vil ha havarikommisjon

Bjurstrøm forventer at regjeringen nå gjennomgår innsatsen mot partnervold for å sikre at regelverk og ressurser er i samsvar med det konvensjonen krever.

– Voldsutsatte skal ikke måtte kjempe for å få den hjelpen de har krav på, slik mange må gjøre i dag. Konvensjonen slår fast at staten har ansvaret for å få på plass effektiv forebygging av vold og hjelp til kvinner og barn som er utsatt for vold, sier ombudet.

Bjurstrøm har etterlyst en ekspertgruppe som gransker partnerdrapene, en «havarikommisjon» som går igjennom og ser på hvor det svikter. Hun mener erfaringene med en slik kommisjon er gode i Sverige.

– Der mener man at man kan dokumentere at frekvensen av partnerdrap har gått ned, sier hun til NTB.

En forskningsrapport regjeringen fikk i hende i desember 2015, viste at i sju av ti partnerdrapssaker var det registrert voldshendelser i forkant. Dermed er det et potensial for å forebygge drap ved å hjelpe dem som utsettes for vold.

Mangler ressurser og kunnskap

Bjurstrøm mener mange i hjelpeapparatet er tilbakeholdne med å stille spørsmål ved mistanke om partnervold. Da hun besøkte et krisesenter før jul, fikk hun en tankevekker: Få av dem som bodde der, var henvist fra det tradisjonelle hjelpeapparatet. Det var heller taxisjåfører og naboer som hadde bidratt til å hjelpe kvinnene i sikkerhet, forteller hun.

Ombudet mener dette handler om både ressurser og kunnskap, blant annet i politiet, selv om det også gjøres mye bra arbeid i etaten.

