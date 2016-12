Anundsen trekker seg som statsråd

Etter det NTB kjenner til er det Per-Willy Amundsen, som i flere år har vært innvandringspolitisk talsperson i Frp, som overtar.

Anders Anundsen ga i september nominasjonskomiteen i Vestfold Frp beskjed om at han ikke var aktuell for gjenvalg til Stortinget, og ifølge både det NTB og TV 2 erfarer ønsket han selv å trekke seg. I likhet med Tord Lien (Frp), som etter det NTB erfarer går av som olje- og energiminister, antas Anundsen å ønske å tilbringe mer tid med familien.

I løpet av sine over tre år som statsråd har Anundsen vært gjenstand for flere kontroverser. Særlig fjoråret var hektisk for 41-åringen. I mai fikk Anundsen sterk kritikk av Stortinget to ganger på under en uke.

Først stilte de rødgrønne partiene mistillitsforslag mot ham på bakgrunn av den såkalte asylbarnsaken, før han dager senere måtte forklare seg etter at riksrevisjonen påpekte flere alvorlige svakheter i departementets samordning og styring av arbeidet med samfunnssikkerhet og -beredskap.

Anundsen måtte også tåle en del kritikk da han senere samme år laget ut en kontroversiell «skrytevideo» på Justisdepartementets regning. Han har imidlertid blant annet fått skryt for resultatene i kriminalomsorgen.

– Jeg har lyst til å skryte av Anders, selv om mange mener han klarer det helt fint selv, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i oktober.