Milliongaver til Syria fra norske byer

Lørdag ble det klart at alle partiene i Stavanger bystyre stiller seg bak en gave som skal gå til Leger uten grensers arbeid i Aleppo, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det som skjer i Aleppo er ufattelig tragisk. Vi er en internasjonal by og vi har flere av våre innbyggere fra Syria. Derfor er jeg veldig glad for at jeg har hele bystyret med på å gi et bidrag fra Stavanger, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Saken skal opp i bystyret i januar, der pengestøtten på én million kroner vil bli formelt vedtatt.

Oppfordring fra Bergen

Vestlandsbyen slutter seg dermed til rekken av norske byer som bidrar med penger til hjelpeorganisasjoner som jobber i Syria.

Tidligere i uka kunne bergensordfører Marte Mjøs Persen (Ap) informere om et nytt budsjettforslag med støtte fra alle partiene i bystyret.

– Bakgrunnen er den ekstraordinære situasjonen som vi ser nå i Aleppo og ellers i Syria. Flyktninghjelpen er til stede der, og vi tror de kan hjelpe, sa ordføreren til Bergens Tidende.

Partiene er enige om et bidrag på én million kroner til Flyktninghjelpens arbeid i Syria og for syriske flyktninger.

Mjøs oppfordret da andre norske kommuner til å følge Bergens eksempel.

Trondheim og Oslo

Det var en oppfordring Trondheim tok på strak arm, og torsdag kveld hadde et enstemmig bystyre vedtatt å gi én million kroner til Røde Kors, som skal brukes i Aleppo, ifølge Adresseavisen.

16. desember vedtok Oslo bystyre, på vegne av hovedstadens befolkning, å gi én million til Flyktninghjelpens arbeid i det borgerkrigsherjede landet.

– Situasjonen i Syria er dramatisk. Hundretusener av barn og voksne er i en nødssituasjon som man nesten ikke kan tenke seg hvor grusom er, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

Også fra Oslo kom støtten med en oppfordring til andre kommuner til å bidra.