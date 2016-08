Listhaug møtte bekymrede ungdomsarbeidere i Oslo

Listhaug fikk klar beskjed da hun lørdag ettermiddag besøkte torgdagen på Grønland i Oslo:

– Dette syns jeg dere skal se på en gang til, sa Mette Bjørlo, enhetsleder for Senter for flyktningekompetanse og integrering i Bydel Gamle Oslo.

Bjørlo sto på stand for å informere om blant annet tiltaket Jobbsjansen. Ungdom og unge voksne som er i ferd med å falle ut av videregående skole eller jobb får tilbud om tett oppfølging og hjelp, og det med stort hell, ifølge lederen.

– 70-80 prosent av dem kommer ut i arbeid eller utdanning, sier hun.

Men fra neste år faller finansieringen av arbeidet bort. Det skyldes at regjeringen legger om Jobbsjansen-ordningen, i tråd med Listhaugs integreringsmelding.

Vil møte byrådslederen

Blant dem som taper på det er nettopp den gruppen Listhaug kom til Grønland for å snakke om: Ungdom som faller ut, driver gatelangs og begår kriminalitet.

Listhaug opplyste at hun har bedt om et møte med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om problemene i området.

– Jeg vil vite mer om hva Oslo kommune gjør for å håndtere situasjonen, sa hun til NTB.

Hun har alt hatt et møte med Oslo-politiet for å få informasjon om tilstandene på Grønland, som blant annet skildres i NRKs nettdokumentar «Gatekampen». Den følger politiets arbeid for å slå ned på gjengvold og narkotikasalg i området.

– Politiet sier vi er langt unna svenske tilstander, men hvis vi ikke nå griper inn og tar kontroll kan dette utvikle seg i årene som kommer, sier Listhaug.

Bjørlo jobber med akkurat disse ungdommene.

– Vi får veldig mange ungdommer til oss, og blant dem er det enkelte som har dommer på seg. Så vi jobber med den gruppen, sier Bjørlo.

Språkhjelp

Omleggingen av Jobbsjansen er «generelt sett bra», var Listhaugs svar til Bjørlo. Men hun lovet å komme på besøk for å se nærmere på arbeidet de gjør i Gamle Oslo.

– Vi ønsker å legge om jobbsjansen så det kan nå flere målgrupper, blant annet ungdom som skal på videregående skole som mangler språket for å kunne lykkes. Det er også de som trenger å være i introduksjonsprogrammet i flere år, sier integreringsminister til NTB.

Bjørlo sier det nå er skolene, og ikke bydelen, som får ansvaret for å følge opp ungdommene de forsøker å hjelpe, men hun tror ikke det blir noen god erstatning.

– De kommer ikke til å klare å jobbe med ungdommene som er i risikosonen. Man må jobbe veldig tett og langsiktig med dem, understreker hun.

Hun sier det ikke nytter å sette opp en ekstra skoleklasse eller kurs for å fange opp gruppen.

– Man kan ikke sitte i klasserommet og vente på at de kommer dit, sier hun.