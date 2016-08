To personer drept i Kirkenes

Politiet fikk melding om bråk fra en leilighet i Kirkenes sentrum klokken 4.13. Da politiet kom til leiligheten, fant de tre personer som var skutt og hardt skadd. En kvinne ble senere bekreftet omkommet på stedet. De to andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader, og én av disse ble senere bekreftet omkommet, opplyser Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Alle de tre involverte har en relasjon til hverandre.

Det er foreløpig ikke mistanke om at det var flere personer til stede i leiligheten da skytingen fant sted. Politiet har imidlertid ikke full oversikt over hendelsesforløpet og jobber for fullt med taktisk og teknisk etterforskning.

– Politiet utelukker ikke noe så tidlig i etterforskningen, heter det i pressemeldingen.

Kommunens kriseteam er varslet. (©NTB)