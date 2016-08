Svært få kvinner i norske moskéstyrer

Gjennomgangen er gjort av Vårt Land og omfatter styrene i moskeer på Islamsk Råd Norges lister.

– Jeg visste at det var veldig få kvinner, men hadde ikke regnet med at det skulle være så få. Særlig når vi snakker så mye om kvinner og islam, og har så mange seminarer om temaet, sier Faten Mahdi Al-Hussaini i JustUnity, som jobber med forebygging av radikalisering.

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo mener tallene viser at staten må vurdere å stille krav om at begge kjønn må være representert i trossamfunns «styrende organer».

– For her skjer det åpenbart ikke noe av seg selv, sier Strand, som spør seg hvordan situasjonen er i andre trossamfunn.

Vårt Land presiserer at de ikke fant styresammensetningen for enkelte av moskeene, og at det kan ta tid før et nyvalgt styre dukker opp i registrene. (©NTB)