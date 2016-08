Strid om voldtektslovgivningen i Danmark

Forslaget vil skjerpe voldtektsbestemmelsen i den danske straffeloven. Mens det i dag er opp til påtalemyndigheten å føre bevis for at en voldtekt har funnet sted, foreslår opposisjonen i Danmark at det skal være opp til den anklagede å føre bevis for at en voldtekt ikke har funnet sted.

– Med samtykkebegrepet vil alle samleier der det ikke foreligger et desidert samtykke, være voldtekt. Det betyr at man gjør feltet for det som er kriminelt mye større, sier formannen i Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg.

– Samtidig blir det plutselig også et spørsmål om hvorvidt det forelå samtykke hele veien gjennom samleiet eller ikke, sier han.

Bekymrer

At bevisbyrden skyves over på den anklagede, bekymrer dommerforeningen enda mer.

– I dag er det påtalemyndigheten som skal bevise at mannen har hatt sex mot kvinnens vilje. Hvis vi innfører samtykkebegrepet, så er det plutselig opp til mannen selv å bevise at det var samtykke og derved bevise sin uskyld, sier Sjöberg.

– Dersom målet er at flere skal dømmes, så frykter jeg til gjengjeld at vi vil forandre et svært viktig prinsipp i dansk strafferettspleie, nemlig at påtalemyndigheten skal bevise at den tiltale er skyldig, sier Sjöberg.

Viser til Norge

Han viser også til loven om uaktsom voldtekt som er innført i Norge, men mener at denne ikke er noen god løsning.

Undersøkelser viser at gjerningsmannen ofte ender med å få lavere straff enn tidligere og i visse tilfeller også slipper med bøter, konstaterer Sjöberg.

