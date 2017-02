Solberg: – Kirken må være i forandring

Solberg deltok på markeringen av at det er 500 år siden reformasjonen, noe som ble feiret med en festforestilling på Byscenen i Trondheim, der Kirkemøtet er samlet.

– Kirken må alltid være under reformasjon, det vil si forandring. Det minner om det klassiske idealet «forandre for å bevare», sa Solberg i talen.

Tidligere på dagen deltok statsministeren på gudstjeneste og høymesse i Nidarosdomen, ledet av preses for Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien og domprost Ragnhild Jepsen.

LES: Få på Kirkemøtet har skiftet syn om ny liturgi

Den rette vekting

Jubileet er også en markering av at staten og Kirken skilte lag 1. januar i år. Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere har ligget til statsforvaltningen.

– Etter de rapporter jeg har fått, har dette gått veldig bra, sa Solberg, som i talen gratulerte Kirkemøtet med reformen.

Hun framholdt at det var reformasjonen selv som bar i seg kimen til den moderne sekulære staten og et flerreligiøst samfunn. Den store utfordringen for dagens kirkeledere er å finne den rette vektingen mellom tradisjon og fornyelse, slik at Kirken vil fortsette å være en folkekirke, mener statsministeren.

– Det er en oppgave som krever både tro og mot, sa Solberg i talen.

Én forandring er nær forestående: Kirkemøtet vil mandag med stort flertall innføre en liturgi som gjør at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

LES: Uredelig, biskop?

Lover fortsatt støtte

I talen understreket Solberg også at staten vil fortsette å støtte Kirken med penger og lovverk så den forblir en folkekirke.

– Grunnloven forutsetter at Den norske kirke fortsatt skal ha en særlig stilling i landet vårt, og at dette lar seg gjøre uten å diskriminere andre tros- og livssynssamfunn, sa hun.

Høyres regjeringspartner Fremskrittspartiet har derimot foreslått å kutte statlig støtte til alle trossamfunn, inkludert Den norske kirke.