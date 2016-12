Solberg: – Frps klimaskepsis er utfordrende

Det sier Solberg i et intervju med Dagsavisen tirsdag. På spørsmål om det er mulig for Høyre å sitte i regjering med et programfestet klimaskeptisk parti, vil hun ikke svare kategorisk.

– For oss er det uaktuelt å sitte i en regjering som ikke mener at klimautslippene er menneskeskapt, og har en politikk basert på det. Så det er det som står i regjeringsplattformen og oppfølgingen av den, som er det viktige for meg, sier Solberg.

Hun mener det er en viktig del av tilnærmingen mellom Høyre og Frp at sistnevnte faktisk modererte seg. Hun er derfor skeptisk til at en firedel av Frps stortingsgruppe, slik Dagens Næringsliv nylig kunne melde, vil endre partiprogrammet tilbake til at de tar avstand fra «påstanden» om at klimaendringer skyldes menneskenes utslipp av klimagasser.

– Det må jo være utfordrende for de å ha en kunnskapsløs politikk. Men for Høyre, uavhengig av Frp-land, er det umulig å sitte i en regjering som ikke har som basis at klimaendringene er menneskeskapte. På samme måte som vi mener at vi må ha EØS-avtalen som en basis for den regjeringen vi sitter i. Det er en del internasjonale forpliktelser Høyre ikke vil gå vekk fra, sier hun.

Hun legger til at dette foreløpig ikke har vært en utfordring, ettersom Frp har stemt for Parisavtalen og for gjennomføringsavtalen med EU.