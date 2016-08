SIAN får holde bibliotekmøte i Kristiansand

Avgjørelsen kommer etter at Sivilombudsmannen grep inn og ba kommunen gjøre en ny vurdering av saken, skriver Fædrelandsvennen.

I et brev til tidligere Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)-leder Arne Tumyr skriver biblioteksjef Anne Kristin Undlien at organisasjonen under en rekke forutsetninger får holde et informasjonsmøte på biblioteket.

– Mitt brev til SIAN er et tilpasset svar basert på at jeg tar Sivilombudsmannens vedtak til etterretning. Jeg er enig med Sivilombudsmannens i at det er en forutsetning for at biblioteket skal kunne bidra til en offentlig samtale og debatt, at alle lovlige ytringer får slippe til, sier Undlien.

Konflikten startet i 2013 da kommunen avslo en søknad fra SIAN om å få holde et opplysningsmøte om organisasjonens ståsted og synspunkter på biblioteket.