Oslo katolske bispedømme vedtar ikke millionbot

Det melder Vårt Land mandag ettermiddag.

Statsadvokat Kristian Jarland opplyser til avisen at Oslo katolske bispedømme ikke vedtar millionboten de fikk i medlemssaken.

Bispedømmet ble ilagt forelegget i slutten av november fordi ansatte i perioden fra 2011 til 2014 brukte telefonkatalogen til å finne fram til personer med «katolsk-klingende navn». Deretter innhentet de fødselsnummeret til disse personene og oppga dem som medlemmer i årlige søknader om statsstøtte.

Bispedømmet mener de ikke har gjort seg skyldige i grovt bedrageri, slik påtalemyndigheten mener.

– Vi er ikke er enige i statsadvokatens begrunnelse for å ilegge foretaksstraff. Selv om OKB erkjenner rot og en uheldig metode, kan vi ikke gå med på at bispedømmet har gjort seg skyldig i grovt bedrageri, sier administrativ leder i OKB, Lisa Wade.

– Grovt bedrageri innebærer at noen med hensikt har prøvd å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. Vi mener dette ikke har vært tilfelle her, sier hun,

Hun erkjenner at det å lete etter katolsk-klingende navn i telefonkatalogen var «lite gjennomtenkt».

Når OKB nå ikke godtar boten, betyr det at de havner på tiltalebenken sammen med økonomisjef og daglig leder i bispedømmet. Saken mot biskop Bernt Eidsvig ble henlagt fordi statsadvokaten mener det ikke kan bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.