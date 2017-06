Ny Nidaros-biskop takker for tilliten

Les også: Herborg Finnset ny biskop i Nidaros

Herborg Oline Finnset møtte pressen tirsdag morgen, etter at Kirkerådet hadde foretatt det endelige valget om ny biskop dagen før. Finnset understreket at hun vil være en biskop for hele Trøndelag, ikke bare det historiske bispesetet i Trondheim.

– Tor Singsaas har etterlatt seg fotavtrykk og fingeravtrykk av kjærlighet og glede til folket her. Det er en stor jakke å ta på seg og aksle, sa Finnset om forgjengeren, som holdt sin avskjedsgudstjeneste søndag.

55-åringen, som er fra Troms, har vært prost i Strinda menighet i Trondheim siden januar. Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum påpekte at hun hadde fått sterk støtte da de lokale menighetsrådene og kirkeansatte stemte over hvem de ønsket som ny biskop.

– Du har en folkekirkelig profil som passer godt her i Nidaros, sa Raaum på pressekonferansen.

Finnset blir innsatt i en gudstjeneste i Nidarosdomen 10. september, der kong Harald vil være til stede.