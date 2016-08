Moren til Trude Espås ber drapsmannen melde seg

– For sin egen samvittighets skyld må han melde seg. Det er på tide nå, sier Torgunn Olsen (68) i TV 2-programmet Åsted Norge.

Det er over 20 år siden den unge kvinnen ble bortført, voldtatt og drept. Nå har moren hennes gitt et sjeldent intervju, i håp om å bidra til at drapsgåten blir løst.

Trude Espås ble funnet skjult i en steinrøys i utkanten av turistbygda Geiranger på Sunnmøre elleve dager etter at hun forsvant fra Union hotell, hvor hun hadde sommerjobb som stuepike.

– Du får sjokk. Du står på siden av livet på en måte. Dagliglivet går, men du er ikke helt med. Du er liksom en tilskuer til livet. Og så gir sjokket seg, og så kommer sorgen, sier Olsen.

Over 30 nye tips

Etter at politiet den siste tiden har etterlyst nye tips i saken, har det kommet over 30 henvendelser, opplyser påtaleansvarlig Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Skovly kaller ingen av tipsene «revolusjonerende», men at det blant annet har kommet informasjon om navngitte personer politiet bør snakke med.

– Noen av tipsene har vi også fått tidligere, og de er undersøkt. Andre ser vi at det ikke er grunn til å forfølge. Men vi har også fått inn enkelte tips som nok vil føre til litt innsats fra vår side, sier han.

Aldri henlagt

Drapet på Trude Espås i Geiranger har aldri vært henlagt fra politiets side. Digitaliseringen av hele det omfattende etterforskningsmaterialet gjør det mulig for Kripos å kunne etterforske saken med den nye enheten for alvorlige uoppklarte saker, den såkalte cold case-enheten.

Kripos vil nå vurdere saken så raskt som mulig og gi beskjed til Møre og Romsdal politidistrikt om de kommer til å gå gjennom saken på nytt.

– Jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle hate gjerningsmannen, for da ville sorgen og savnet bli så mye tyngre for meg. Savnet vil alltid være der, men hvis jeg skulle gå rundt og hate? Nei, det ville jeg ikke gjøre, sier Torgunn Olsen. (©NTB)