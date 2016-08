Mor og sønn drept i Kirkenes – ektemann siktet

Kvinnen, som var utenlandsk statsborger, og hennes sønn ble funnet hardt skadd i en leilighet mellom klokka 4 og 5 mandag morgen. Begge ble senere bekreftet døde. Også 12-åringens stefar (59) lå hardt skadd i leiligheten. Han ble fraktet til sykehus i Tromsø med luftambulanse mandag formiddag, og er nå siktet.

Politiet fikk kjennskap til mannen da de forrige uke fikk vite at kvinnen ønsket å bryte ut av forholdet, melder NRK.

Politistasjonssjef Hans Møllebakken sier til VG at kvinnen oppsøkte politiet i forbindelse med et forvaltningsvedtak og opphold for sin sønn.

– Vedkommende opplyste selv at hun ville ut av forholdet, sier Møllebakken til VG.

Pressevakten ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier til NTB at mannen er alvorlig skadd, men tilstanden hans er stabil og ikke livstruende.

Kriseteam

Kommunen opprettet raskt et kriseteam mandag morgen, ledet av kommunelege Mona S. Søndenå, som tok kontakt med skolen til den døde 12-åringen. Klokken 8.30 fikk elevene på skolen beskjed om hendelsen, og klokken 11 gikk det ut et skriv til foreldrene.

Det var rektor ved Kirkenes barneskole, Tove Korsnes, som først informerte om at de døde er en sjuendeklassing og moren hans.

– Elevene har fått vite at det har vært en familietragedie. At en sjuendeklassing her ved skolen og moren hans er døde, og at stefar er hardt skadd, sier Korsnes til iFinnmark.

Kriseteamet er på plass både på skolen og på de involvertes arbeidsplasser.

– Vi prøver å ivareta de som trenger det mest, sier Søndenå på en pressekonferanse mandag.

Pårørende

– Vi forsøker å få oversikt og sørger for at vi varsler alle som bør varsles. Vi er forsiktige med hva vi går ut med, ettersom vi vil være sikre på at alle pårørende er varslet, sier Daae til NTB mandag formiddag.

På pressekonferansen klokken 12 kunne politiet ennå ikke være sikre på at alle pårørende er varslet.

– Disse personene er utenlandske statsborgere slik at det tar litt tid å få kontakt med de pårørende, sier Møllebakken.

Skytevåpen

– Det er innledet full etterforskning, og vi har bedt om teknisk bistand fra Kripos, sier etterforskningsansvarlig Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Politiet har ikke full oversikt over hendelsesforløpet, men det er funnet et skytevåpen i leiligheten. Det er ikke noe som tyder på at flere enn de tre var i leiligheten under skytingen, opplyser politiet.

– Vi utelukker ikke noe så tidlig i etterforskningen. Videre vil vi avhøre vitner og forsøke og kartlegge det som har skjedd, sier Daae.

Det var naboer som varslet om bråk som gjorde at politiet reiste til stedet.